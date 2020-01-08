لاندروفر موديل 1948.. تمت مصادرتها قديماً وتعرض حالياً في موسم حائل!

الخليج ٣٦٥ نت – وضع المسؤولون عن إقامة فعاليات موسم حائل الذي تجرى أحداثه في الوقت الحالي، سيارة لاندروفر قديمة موديل 1948 لفتت انتباه كل من مرّ عليها في مدخل قصر القشلة الأثري وهو تحديداً مكان الفعاليات الخاصة بالموسم الجديد.

وتم عمل منصة خاصة بالسيارة داخل القصر لعرضها، وقد نالت السيارة القديمة التي تحمل لوحة رقم “5” مستخرجة من المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، إعجاب الكثير من الزوار فالتقطوا لها الصور وراحوا بتفحصونها من كل جانب، حيث وبحسب ما أفصح عنه الخبراء في الممكلة أنها تعتبر أحد أقدم السيارات في حائل!

وأكد الخبراء أيضاً أن هذه السيارة تُعتبر أقدم سيارة مخالفة يتم ضبطها ومصادرتها واحتجاز سائقها حينها، نتيجة لمخالفته نظام المرور، وتم احتجاز السيارة في القصر المذكور حيث كان موقع عسكري خاص لتدريب الجنود.