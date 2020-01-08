كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سيارات سكودا في مصر، تخفيضا على أسعار طراز كودياك يصل إلى 40 ألف جنيه، فضلا عن إضافة فئة جديدة مستحدثة لم تكن متواجدة من قبل.
ووفقاً للقائمة السعرية الجديدة فإن أسعار "كودياك"، فئة
أما فئة Dynamic فأصبحت بسعر 590000 جنيه بتخفيض قدره 30 ألف جنيه عن سعرها السابق البالغ 620 ألف جنيه.
فيما أصبح سعر فئة Ambition 670000 جنيه بتخفيض قدره 40 ألف جنيه عن سعرها السابق البالغ 710 ألف جنيه، وتم استحداث فئة Style والتي جاءت بسعر 710000 جنيه .
أما فئة Sport line فجاءت بسعر 750 ألف جنيه بتخفيض قدره 10 آلاف جنيه عن سعرها السابق البالغ 720 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيضات تصل إلى 40 ألف جنيه على سكودا كودياك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.