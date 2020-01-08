تخفيضات تصل إلى 40 ألف جنيه على سكودا كودياك

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سيارات سكودا في مصر، تخفيضا على أسعار طراز كودياك يصل إلى 40 ألف جنيه، فضلا عن إضافة فئة جديدة مستحدثة لم تكن متواجدة من قبل.

ووفقاً للقائمة السعرية الجديدة فإن أسعار "كودياك"، فئة

Active أصبحت بسعر 550000 جنيه بتخفيض قدره 30 ألف جنيه عن سعرها السابق البالغ 580 ألف جنيه.أما فئة Dynamic فأصبحت بسعر 590000 جنيه بتخفيض قدره 30 ألف جنيه عن سعرها السابق البالغ 620 ألف جنيه.فيما أصبح سعر فئة Ambition 670000 جنيه بتخفيض قدره 40 ألف جنيه عن سعرها السابق البالغ 710 ألف جنيه، وتم استحداث فئة Style والتي جاءت بسعر 710000 جنيه .أما فئة Sport line فجاءت بسعر 750 ألف جنيه بتخفيض قدره 10 آلاف جنيه عن سعرها السابق البالغ 720 ألف جنيه.