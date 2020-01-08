أجهزة حديثة لفحص السيارات بالأشعة على جسر الملك فهد

الخليج ٣٦٥ نت – كشف “ضيف الله العتيبي” مدير جمرك جسر الملك فهد، عن الأجهزة الحديثة المسخدمة لفحص السيارات بالأشعة وأيضاً إجمالي محاضر الضبطيات الأمنية للسيارات على الجسر خلال العام الماضي 2019، وذلك في حديثة مع جريدة “الرياض”.

وأوضح أنه تم إيقاف 400 سيارة شهرياً لوجود ضبطيات، فيما توقف يومياً 10 سيارات مطلوبة أمنياً، مشيراً إلى أن بعض السيارات التي يتم ايقافها لوجود ضبطيات بداخلها تُسلّم لصاحبها بعد إزالة المخالفات وتحرير محضر تسوية صلحية يضمن قيمة الغرامة، وذلك بالتعاون مع النيابة ومؤسسة النقد عبر “أبشر”.

وفيما يخص السيارات التي يُضبط فيها مخابئ سرية أعدت مسبقاً للتهريب يتم حجزها لحين صدور أحكام رسمية بحقها، وقد أشار العتيبي إلى استخدام أجهزة حديثة لفحص السيارات الصغيرة بالأشعة وأجهزة أخرى للحقائب وللشاحنات، وأخرى خاصة بفحص الأحشاء لمنع أي عملية تهريب داخل أحشاء المسافرين.

وأخيراً، فقد أشار العتيبي إلى أن تقليص متوسط فترة عبور الجسر إلى 23 دقيقة، أسهم في زيادة أعداد المسافرين إلى 3 ملايين مسافر في شهر أغسطس من العام الماضي، وأن معدل العبور اليومي للشاحنات يصل لما يقرب من 1,100 شاحنة يومياً وما بين 100-120 ألف مسافر يومياً.