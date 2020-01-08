غرامة تصل لـ2,000 ريال.. عقوبة من يُخالف قوانين عبور الطريق من المشاة

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من مخالفات عبور المشاة للطرق، حيث أنها تُعرض حياتهم للخطر.

وجاءت التغريدة كالتالي: “حفاظاً على سلامتك وسلامة الآخرين، احرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المشاة”، وأضاف المرور أن عبور المشاة للطرق السريعة يعتبر مخالفة وفقاً لجدول المخالفات رقم “5” باللائحة التنفيذية، ويُعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح ما بين 1,000 إلى 2,000 ريال.

كما أن عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم التقيد بإشارات المرور، وعدم إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق، مخالفات مرورية وردت في جدول المخالفات رقم “1” ويُعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و150 ريالاً.