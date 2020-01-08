سيارات رولزرويس تحقق مبيعات قياسية تاريخية ونمو غير مسبوق بالشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الشركة البريطانية العريقة رولزرويس موتور عن تحقيق مبيعات ضخمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال عام 2019، حيث بلغت نسبة نمو المبيعات ‏‏29‏‏٪ مقارنة ‏‏بعام 2018‏‏.‏



وصرح المتحدث الصحفي للشركة في بيان، أن الأداء القوي لمبيعات فانتوم وكالينان ساهم في تحقيق هذه النسبة العالية من النمو في أسواق المنطقة.‏

وأضاف المتحدث، قائلاً: “‏ أن الشرق الأوسط ‏‏لا يزال يمثل واحداً من أقوى الأسواق العالمية ‏‏لطرازات رولزرويس المصممة حسب الطلب ضمن برنامج بفيسبوك ويعود ذلك إلى رغبة العملاء في ‏‏اقتناء سيارات‏‏ فريدة تلبّي أذواقهم وتفضيلاتهم الشخصية”‏.

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كما كشفت رولز رويس عن تحقيقها رقما قياسياً عالمياً في مبيعاتها خلال عام 2019، مع أداء لم تشهد الشركة له مثيلاً في تاريخها الممتد عبر 116 عاماً.

ووفقاً لبيانات الشركة، فإنه قد تم تسليم ما مجموعه 5152 من السيارات للعملاء في أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم، أي بزيادة بنسبة 25% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل عام 2018.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة تورستن مولر-أوتفوس: “قاد الطلب العالمي المتزايد العام الماضي على سيارة “كالينان” إلى هذا النجاح ويتوقّع أن يستقرّ خلال عام 2020.