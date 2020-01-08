“بالفيديو”: إيلون ماسك يدشن أول سيارة تيسلا صنعت في الصين

الخليج ٣٦٥ نت – في احتفالية كبيرة قام إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بإطلاق إشارة البدء في برنامج تيسلا للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز “واي” في مصنعها الجديد بمدينة شنغهاي الصينية.



وظهر الملياردير الأمريكي متحمساً للغاية خلال فعالية إطلاق البرنامج الجديد، إذ تراقص خلال الاحتفالية بحركات تحاكي راقصات التعري.



وطغت أفعال ماسك على جانب كبير من هذا الحدث الهام، حيث قام بالرقص ومن ثم خلع سترته، وألقي بها جانبا ليكشف عن قميص قطني عليه رسم للمصنع، وفي تغريدة، أرفق الفيديو بالحروف الأولى من عبارة “غير آمن للعمل” بالإنجليزية، وهي التي تُستخدم على الإنترنت للإشارة إلى محتوى قد يكون إباحيا.



يذكر أن مصنع تيسلا الجديد في الصين بلغت تكلفته ملياري دولار ( أي 7.5 مليار ريال)، واستطاع المصنع خلال زمن قياسي يقدر بحوالي 357 يوم تسليم أول عشرة عملاء من الجمهور سياراتهم السيدان من الطراز 3.

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وصرح ماسك خلال الفعاليات قائلاً: ” أن الطلب على الطراز واي من تيسلا قد يفوق في نهاية المطاف جميع سيارات تيسلا الأخرى مجتمعة”.

لكن لم يعقب مسؤولي تيسلا التنفيذيون على هذه التصريحات، كما لم يعطوا أي تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالتقدم في مشروع الطراز واي المصنع في الصين.