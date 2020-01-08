ما يجب فحصه في السيارة المستعملة بعد شرائها

الخليج ٣٦٥ نت – يلجأ العديد من الأشخاص إلى شراء سيارات مستعملة من الأسواق أو الأفراد للحصول على أسعار رخيصة، لكن غالباً لا تكون هناك معلومات متوفرة حول اهتمام المالك السابق بإجراء الصيانة الدورية للسيارة بشكل صحيح.



لذا نقدم لكم أبرز الأجزاء الهامة في السيارة المستعملة التي يجب فحصها، للتأكد من سلامتها وتغييرها في حال تلفها، حتى لا تتعرض السيارة للأعطال المفاجئة أثناء القيادة.

1- زيت المحرك والفلتر



يعد الزيت من أهم العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف، ولعدم التأكد من تغيير المالك الأصلي للزيت بانتظام، يجب تغيير زيت المحرك والفلتر الخاص به، مع الاهتمام بتغييره بعد ذلك كل 5000 كم تقريباً للحفاظ على عمر المحرك.

2- فلتر هواء المحرك



يعمل فلتر الهواء على تدفق الهواء النظيف إلى المحرك مما يساعد على كفاءة استهلاك المحرك للوقود، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة وعزم المحرك، لذا يجب استبدال فلتر الهواء فور شراء السيارة.

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3- ضبط الزوايا



يعد ضبط زوايا العجلات من الأمور الهامة التي تحافظ على الإطارات من التلف وخطر الانفجار، بالإضافة إلى الحفاظ على ثبات السيارة والقيادة بأمان.

4- سائل التبريد



يجب فحص سائل التبريد في الردياتير لأهميته الشديدة في الحفاظ على حرارة المحرك وعدم ارتفاعها، والقيام بتزويده في حال تناقصه.

5- إطارات السيارة



مع مرور الوقت تتهالك إطارات السيارة، وهو ما قد يسبب قلة ثبات السيارة أو انفجار أحد الإطارات أثناء القيادة، لذا يجب فحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدال المتهالك منها بإطارات جديدة.