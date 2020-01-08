بوش تطور حاجب شمسي متطور يستخدم الذكاء الاصطناعي لمنع آلاف الحوادث كل عام بسبب الوهج

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر التقنية في غزو صناعة السيارات وتغييرها من جميع النواحي.. شاشات ومستشعرات وأنظمة قيادة نصف ذاتية وعدد لا ينتهي من أنظمة السلامة، والآن كشفت شركة بوش عن حل تقني جديد لحواجب الشمس لتحسين الرؤية والتخلي عن الحواجب التقليدية المصنوعة من البلاستيك المغطى بالقماش.

حل بوش يتلخص في شاشة عرض من البلور السائل الشفاف، والتي تقوم باختيار المكان الذي تقع فيه أشعة الشمس لمنع الوهج ولكن بدون التأثير على وضوح الرؤية كما هو المعتاد في حواجب الشمس التقليدية.

وتقدر إدارة سلامة الطرق السريعة في أمريكا وقوع آلاف الحوادث كل عام بسبب وهج الشمس، كما تقدر بوش ان الشمس تسبب ضعف الحوادث مقارنة بأي سبب آخر من الطقس بسبب العمى المؤقت، ورغم ذلك لم نر تطورا في تقنية حاجب الشمس لحوالي 100 عام.

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حل بوش ليس مجرد شاشة LCD عادية، بل تقوم بالتواصل مع نظام رصد حالة السائق داخل السيارة وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد وتحليل وجه السائق والظلال الواقعة عليه، قبل أن تقوم بتظليل القسم المحدد الذي يؤدي لوقوع وهج الشمس على أعين السائق مع ترك باقي الحاجب شفاف.

وتقدم بوش التقنية الجديدة في معرض إلكترونيات المستهلك مع حصولها على جائزة الإبداع في مجال سلامة وترفيه السيارات، وقد نرى تطبيقا لهذا النظام في السيارات الجديدة قريبا.