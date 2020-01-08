“بالفيديو” تطبيق ضبط السائقين غير الملتزمين بترك مسافة آمنة آليا في أبوظبي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شرطة أبوظبي عن بدء تفعيل الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بترك مسافة كافية بين سياراتهم والسيارات الأمامية على الطرق، وذلك سيكون اعتباراً من 15 يناير الجاري، موضحة أنه سيتم ضبط المخالفين من خلال المنظومة الذكية وأجهزة الرادارات الثابتة.

وحالياً، فقد تم الانتهاء من تزويد وتفعيل التقنيات اللازمة المعنية بالضبط الآلي للمخالفة في مختلف الرادارات من نوع “البرج” المنتشرة في الطرق الرئيسة والشوارع الفرعية والجانبية في أبوظبي، وحذّرت الشرطة من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين بالاقتراب الشديد من السيارة الأماميّة، والتي غالباً ما تؤدي إلى إرباك السائقين وإجبارهم على الخروج من مسارهم، ما يشكل خطورة يسفر عنها وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وأوضح “جمال العامري” الخبير المروري المدير التنفيذي لجمعية “ساعد للحد من الحوادث المرورية”، مفهوم مسافة الأمان ألا وهو: “المسافة التي ينبغي على قائد السيارة تركها بين سيارته والسيارة التي تسبقه، وهي أيضاً المسافة على كلا الجانبين من السيارة والتي تساعد على التحرك والمناورة في المواقف الخطرة، وتمكنه من اتخاذ القرار المناسب لخفض سرعة السيارة في مسافة الأمان، بالوصول إلى الوقوف أو تفادي مفاجآت الطريق”.

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وتابع قائلاً: “هناك خلطاً في فهم مصطلح المسافة الآمنة، انعكس على عدم استيعاب أفراد الجمهور كيفية حسابها، لأن عدم ترك المسافة ينقسم إلى شقين، الأول مسافة رد الفعل التي تتراوح بين ثانية ونصف الثانية إلى ثانيتين، إذ يستطيع السائق خلالها استيعاب ما حدث أمامه والتفكير في كيفية التصرف، والشق الثاني اتخاذ القرار سواء بالانحراف أو استخدام الفرامل أو عدم اتخاذ موقف”.

فيما ذكر “العامري”، أربعة عوامل ومعايير يمكن أن يحدد من خلالها قائد السيارة مسافة الأمان القانونية، وهم كالتالي:

ترك القادم من الخلف مسافة 22 متراً، إذا كانت السيارة الأمامية تتحرك بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة.

ترك 50 متراً إذا كانت السيارة الأمامية تسير بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة.

ترك مسافة أمان أكبر أثناء القيادة خلف الشاحنات الكبيرة، وذلك لوجود نقاط عمياء فلا يمكن لسائق الشاحنة رؤية السيارة الخلفية.

تحتاج السيارة إلى مسافة أكبر عندما يكون الجو ماطراً أو ضبابياً أو مملوءاً بالغبار والثلج، وذلك لأن قائدها لا يستطيع الرؤية بشكل كبير في هذه الأجواء.

وأخيراً، فقد أوضحت شرطت أبو ظبي بأنه وفقاً لأحكام البند “52” من قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم “178” لسنة 2017، يتم تغريم السائقين المخالفين بـ”عدم ترك مسافة كافية خلف السيارات الأمامية” 400 درهم وأربع نقاط مرورية، وتأتي كل هذه الإجراءات من أجل رفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين استخدام الطرق من قبل السائقين ووضع حداً لتصرف المستهترين منهم، وأيضاً حفظاً للمال العام.