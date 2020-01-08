فيات كرايسلر تكشف عن “ايرفلو فيجن” الاختبارية الفاخرة في معرض الكترونيات المستهلك

الخليج ٣٦٥ نت – موديل كرايسلر ايرفلو كان سابقا لزمانه بعقود لكونه واحدة من أولى السيارات في التاريخ التي تم تصمميها بغرض الأداء الايروديناميكي بشكل أساسي، ولكن بينما فشلت السيارة تجاريا في وقتها، قامت فيات كرايسلر باستخدام اسم “ايرفلو” مجددا لسيارة اختبارية جديدة كشفت عنها في معرض الكترونيات المستهلك في لاس فيجاس.

فيات كرايسلر وصفت “ايرفلو فيجن” كالجيل القادم من سيارات التنقل الفاخرة، وتعتمد السيارة على كرايسلر باسيفيكا الهجينة بالقابس ولكن بخارجية أكثر ديناميكية مع تحويل السيارة إلى كروس أوفر والتخلي عن بعض ملامح الميني فان الأصلية.

Advertisements

بالنسبة للخارجية فنرى مصابيح أمامية LED نحيفة فوق شبكة تهوية رشيقة كذلك، مع سقف مائل بشكل هادئ، كما تخلت السيارة عن الأبواب واستخدمت جنوط خاص مستوحى من “العناصر الميكانيكية للموتورات الكهربائية”.

الداخلية تتمتع بجلود فاخرة مع التخلي عن الصف الثالث للمقاعد لخلق مقصورة مفتوحة ومريحة تسع أربعة أفراد، مع لوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية وشاشة عرض أخرى ثانوية منخفضة، ولم تكتف فيات كرايسلر بهذا، حيث أضافت شاشتين للتحكم في الجو وشاشة أخرى مخصصة للراكب الأمامي، بالإضافة إلى شاشة سابعة ترفيهية للركاب الخلفيين!، مع وسيط مستخدم سهل ومريح يسمح بنقل المعلومات والبيانات بين الشاشات بشكل فوري وسلس.