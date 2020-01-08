- 1/37
- 2/37
- 3/37
- 4/37
- 5/37
- 6/37
- 7/37
- 8/37
- 9/37
- 10/37
- 11/37
- 12/37
- 13/37
- 14/37
- 15/37
- 16/37
- 17/37
- 18/37
- 19/37
- 20/37
- 21/37
- 22/37
- 23/37
- 24/37
- 25/37
- 26/37
- 27/37
- 28/37
- 29/37
- 30/37
- 31/37
- 32/37
- 33/37
- 34/37
- 35/37
- 36/37
- 37/37
الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن سيارة i Interaction EASE الاختبارية في معرض الكترونيات المستهلك، والتي تعطينا لمحة عن مستقبل تقنيات القيادة الذاتية من طرف الشركة الألمانية الفاخرة.. وتأتي السيارة بخارجية “مبسطة” مع رغبة بي ام دبليو في نقل التركيز إلى المقصورة.
المقصورة تستخدم تقنية ذكاء اصطناعي فريدة لتتبع نظرات الركاب ومعالجة البيانات السمعية والبصرية القادمة من المستشعرات الداخلية والخارجية والغرض في النهاية هو توفير معلومات فورية عن الأشياء التي تنظر إليها.. كمثال، إذا نظرت بتركيز في مطعم خارج السيارة، ستوضح السيارة معلومات متعلقة بالمطعم وقوائم الأكل على الزجاج الأمامي، والذي يلعب دور شاشة عرض بانورامية عملاقة.
هذه الشاشة تستخدم تقنية الواقع المعزز لجلب صور مباشرة مرتبطة بالأشياء التي ينظر إليها الركاب، مع توفير وضعيات مشاهدة خاصة للأفلام وما إلى ذلك، ووضعية “Ease” التي توفر بيئة مريحة ومنعشة، والتي تقوم بوضع بالمقاعد في وضعية “انعدام الجاذبية” لإعطاء الركاب شعور الطفو في الهواء.
كما كشفت بي ام دبليو عن إصدار خاص لـ X7 بمقاعد منعدمة الجاذبية، والتي تشمل مساند سيقان وإمكانية ميل المقاعد بزاوية 60 درجة، بالإضافة إلى كونسول أوسط جديد بشاحن لاسلكي وغطاء خاص يسمح بمشاهدة شاشة الجوال الذكي “بدون جهد أيا كانت وضعية الراكب على المقعد”، وهو أمر غير واضح في الوقت الحالي.
الهدف هنا من هذه النسخة هو ربما التمهيد لإصدار X7 بالغ الفخامة والتطور ليمثل منافسة مباشرة لمرسيدس مايباخ GLS، مع إمكانية طرحها في الأسواق خلال أعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر بي ام دبليو تمهد لإصدار X7 فاخر قد ينافس مرسيدس مايباخ GLS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.