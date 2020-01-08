كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سوني" تكشف عن نسخة إختبارية من سيارتها الكهربائية VISION-S والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة سوني - Sony اليابانية عن سيارتها الكهربائية "Vision-S" بشكل غير متوقع، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، والمنعقد في لاس فيجاس الأمريكية في الفترة من 7 إلى 10 يناير الجاري.

تم تجهيز السيارة الكهربائية "Vision-S" بـ 33 مستشعرًا وشاشات عرض متعددة ونظام صوت محيطي، كما أن لديها اتصال دائم بالإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة بنظام تحديد هوية يمكنه التمييز بين الركاب والتعرف عليهم، بالإضافة إلى ميزة التعرف على الإيماءات، مع هذه الميزة، يمكن للمسافرين التحكم في نظام الترفيه الخاص بالماكينة.

وقال كينيتيرو يوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة سوني: "إننا نكثف جهودنا للإسهام في مستقبل صناعة السيارات"، ومع ذلك، لم تحدد الشركة ما إذا كانت ستطلق سيارات كهربائية في الإنتاج الضخم.