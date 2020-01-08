المرور يوضح توقيت بدء فحص السيارات الخاصة الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول مدى ضرورة إجراء الفحص الدوري لسيارة موديل 2017.

وجاء رد المرور مؤكداً على أن النظام المروري يُلزم جميع قائدي السيارات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً، ما عدا السيارات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات يبدأ إحتسابها من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

يُذكر أن نظام المرور ينص على: “مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها، هي ثلاث سنوات؛ حيث يجوز إصدار رخص السير بأقل من تلك المدة بحيث لا تقل عن سنة -إذا كان الغرض من ذلك تصدير المركبة أو إلغاء تسجيلها – على أن يتم تجديد رخصة سير المركبة بإحضار أصل رخصتها والتأكد من صحة المعلومات مع خلو سجل المركبة ومالكها من المخالفات المروية”.