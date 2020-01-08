تعرف على خطوات الاعتراض الالكتروني على المخالفات المرورية عبر أبشر

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات الإعتراض إلكترونياً على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر. وأشارت الإدارة إلى إن طريقة الاعتراض إلكترونياً على المخالفات التي تم رصدها من قبل رجل المرور أو الرصد الآلي، تكون كالتالي: الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر. اختيار “خدماتي” ثم “المرور”. اختيار “الاعتراض على المخالفات المرورية”.

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