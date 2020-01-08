مبيعات جنرال موتورز تنخفض في الصين للعام الثاني

الأربعاء 8 يناير 2020

انخفضت مبيعات عملاق صناعة السيارات الأمريكي جنرال موتورز في الصين للعام الثاني على التوالي، مع تراجع مجمل المبيعات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط تباطؤ اقتصادي.



وجنرال موتورز هي ثاني أكبر مصنًع أجنبي للسيارات في الصين.

وقالت الشركة، في بيان، إن مبيعاتها في 2019 هبطت 15% إلى 3.09 مليون مركبة، مقارنة مع 3.65 مليون مركبة في 2018 و4.04 مليون وحدة في 2017.

وتوقعت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات سوق السيارات في الصين من المنتظر أن تنخفض 2% في 2020، لتواصل التراجع للعام الثاني بسبب تراجع الاقتصاد والنزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

Advertisements

ووفقا للجمعية فإن أكثر من 28 مليون مركبة بيعت في 2018، بانخفاض قدره 3% عن العام السابق، في حين من المتوقع أن تهبط المبيعات في 2019 بنسبة 8%.

وستعلن الجمعية عن مبيعات السيارات لعام 2019 بكامله الأسبوع المقبل.

ومن ناحية أخرى، بحركات تحاكي راقصات التعري أطلق إيلون ماسك برنامج تسلا للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز واي في مصنعها الجديد بشنغهاي، الثلاثاء، حيث بدأت الشركة تسليم باكورة سياراتها المصنعة خارج الولايات المتحدة للجمهور.

وبدأ مصنع تسلا، الذي بلغت كلفته ملياري دولار، تسليم السيارات في غضون 357 يوما فقط من بدء العمل على إنشائه، وهو رقم قياسي في مجال صناعة السيارات بالصين، وتسلم أول 10 عملاء من الجمهور سياراتهم السيدان من الطراز 3، المصنعة في الصين اليوم.