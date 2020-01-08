شركة ألفا روميو تحظى بعام سيئ على مستوى المبيعات بالسوق الأمريكية

الأربعاء 8 يناير 2020

حظيت شركة ألفا روميو بعام سيئ على مستوى المبيعات بالسوق الأمريكية، بعد تراجع مبيعات عدد من موديلاتها المميزة، بفعل المنافسة القوية مع شركة بي إم دبليو.



ووفقاً لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن طراز ألفا روميو Stelvio وGiulia وC4 شهدت جميعاً تراجعاً في مبيعاتها أمام منافسيها من شركة بي إم دبليو.

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وشهدت مبيعات طراز Stelvio، الذي يتبع فئة سيارات SUV العائلية، تراجعاً بنسبة 22% عن 2018، وباعت ألفا روميو من هذا الطراز 9,444 ألف نسخة فقط، ويعتبر منافسه الأبرز في السوق الأمريكية طراز بي إم دبليوX3.

وتراجعت مبيعات طراز ألفا روميو Giulia، في 2019، بنسبة 24% عن 2018، وباعت منه الشركة الإيطالية 8,704 ألف نسخة فقط، في ظل منافسته الشرسة مع طراز بي إم دبليو الفئة الثالثة.

وكان طراز C4 الرياضي، الأسوأ على مستوى مبيعات ألفا روميو خلال 2019، وبيعت من هذا الطراز 144 نسخة فقط في 2019، مسجلاً تراجعاً عن نسبة مبيعاته في 2018 وصلت إلى 31%.