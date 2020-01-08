تخفيضات جديدة على أسعار نيسان سنترا بقيمة 15 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

أقرت نيسان موتور إيجيبت، تخفيضاً على أسعار جميع فئات سيارتها السيدان العائلية المتوسطة "سنترا"، ، بقيمة بلغت 15 ألف جنيه.

وتراجعت أسعار الفئة القياسية من نيسان سنترا إلى 272 ألف جنيه

بدلًا من 287 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فأصبح سعرها 290 ألف جنيه مقارنة بـ305 ألف جنيه.أما الفئة الثالثة فأصبح سعرها الرسمي 328 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع بسعر 343 ألف جنيه.وتحمل نيسان سنترا محركاً رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، مايمكنها من الانطلاق من الثبات حتى 100 كيلومتر خلال زمن قدره 10.9 ثانية.