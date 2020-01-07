“بالفيديو” سباق تخيلي يجمع بين تيسلا رودستر وبوجاتي شيرون

الخليج ٣٦٥ نت – كما يمكن أن تفهم من العنوان، فإن هذا السباق بين تيسلا رودستر وبوجاتي شيرون ليس حقيقياً، فقد صُنع هذا السباق بواسطة برامج تعديل الفيديو، ولكنه كان متقناً بما فيه الكفاية لخداع العين غير الخبيرة، فنحن ننظر إلى سباق تصطف فيه سيارتي رودستر وشيرون بجانب بعضهما البعض، وبدون أن نفسد لك الفيديو، فيمكننا أن نذكر أن إحدى السيارتين تتقدم بفارق كبير عن الأخرى خلال السباق.
صنع هذا السباق أحد المبدعين الأستراليين والذي يحمل اسم سلاف بوبوفسكي، والجدير بالذكر أنه إذا سارت الأمور بشكل جيد ووفقاً لخطط تيسلا، فستكشف الشركة عن الجيل الثاني من رودستر بحلول نهاية هذا العام، لذلك قد نرى هذا السباق يتحقق في أرض الواقع في عام 2021.
يذكر أن النموذج الأولي لرودستر القادمة ارتبط بأرقام خارقة مثل حزمة بطارية 200 كيلوواط/س، وتسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من 1.9 ثانية، وتسارع من 0 إلى 160 كم/س في 4.2 ثانية، وسرعة قصوى تتجاوز الـ 400 كم/س.
وعلى الرغم من أن الأرقام المذكورة مذهلة بالفعل وتمثل تهديداً لسيارة شيرون التي تحصل على قوة 1,500 حصان، إلا أن الإصدار الإنتاجي لسيارة تيسلا قد لا يحصل على مثل هذه الأرقام، على الأقل هذا ما ذكره رئيس مصممي تيسلا فرانز فون هولزاوسين في مقابلة حديثة.
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