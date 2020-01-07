تعرف على ترتيب مبيعات سيارات العضلات الأمريكية في عام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – في نهاية 2019، وبعد عقد آخر من الزمن، يمكننا الآن جمع ومقارنة بيانات مبيعات شركات صناعة السيارات، بما في ذلك بيانات شيفروليه كامارو ودودج تشالنجر وفورد موستنج، وهي سيارات العضلات الأمريكية الأشهر، فعلى الرغم من أن عام 2018 كان قد شهد تغيرات جذرية بالنسبة للبعض، إلا أن مبيعات كامارو استمرت في الهبوط، لكن بشكل طفيف.

مرة أخرى، تحافظ موستنج على صدارة الأكثر مبيعاً حيث تم بيع 72,489، وهو انخفاض بنسبة 4.4% مقارنة بـ 2018 عندما باعت فورد 75,842 سيارة موستنج، في حين بدأت مبيعات شيلبي GT500 في الربع الرابع من العام الماضي، وقد ارتفعت مبيعات GT350 / GT500 بنسبة 35.2% في هذا الربع، كما شهدت 2019 أقل مبيعات من موستنج منذ أن طرحت فورد الجيل السادس عام 2015 عندما باعت فورد 122,439 سيارة موستنج حينها.

من جانبها، تكرر تفوق تشالنجر عام 2018 على كامارو مرة أخرى في عام 2019، حيث باعت دودج 60,997 سيارة بانخفاض 9% عن 2018 عندما باعت 66,716 سيارة حينها، والجدير بالذكر أن عام 2018 شهد أيضاً انخفاض كبير بمبيعات كامارو، حيث انخفضت بنسبة 25% مقارنة بعام 2017، وانخفضت المبيعات أيضاً في عام 2019 لكن بمعدل أقل، حيث تراجعت بنسبة 5.3% في 2019، فقد باعت الشركة 48,265 سيارة مقارنة بـ 50,963 في 2018.

يذكر أن مبيعات السيارات الرياضية وليس فقط سيارات العضلات الأمريكية فشلت في التعافي منذ ركود عام 2008، ومع تزايد عدد المستهلكين الذين يشترون سيارات كروس أوفر وSUV وبيك آب جديدة، فمن المؤكد أن تشهد قطاعات أخرى مثل السيارات الرياضية انخفاضاً في المبيعات.