مرسيدس وفولفو ستتعاونان في تطوير محركات السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تقارير حديثة أن شركتي دايملر مالكة مرسيدس وفولفو تفكران في توحيد الجهود لخفض تكاليف تطوير محركات الاحتراق الداخلي، فحسب مسؤول تنفيذي في العلامة السويدية، فإن المحادثات الأولية مع دايملر قد تمت بالفعل، ولكن دون أي خطط أكيدة، وفي الوقت نفسه، صرح مسؤول باسم الشركة أنه من السابق لأوانه الحديث عن المشاريع المستقبلية.

يذكر أن جيلي تمتلك فولفو، وتمتلك أيضاً حصة قدرها 10% من شركة صناعة السيارات الألمانية، وهو أمر قد يُحدث أو لا يُحدث فرقاً في حالة تقدم المحادثات بين شركتي صناعة السيارات، في حين أنه في أكتوبر الماضي، قالت فولفو أنها ستدمج قسم تطوير محركات الاحتراق وتصنيعها مع شركة جيلي، مما يسمح لهم بإنشاء قسم عالمي جديد يسعى لتطوير محركات الاحتراق من الجيل القادم والمحركات الهجينة أيضاً.

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يمكن أن يبدأ هذا القسم الجديد عملياته بحلول نهاية مارس المقبل، وبدوره سيعمل كنقطة انطلاق محتملة للتعاون مع شركة دايملر، على الرغم من أن الخطوة التالية قد تكون شراكة لتطوير محطات توليد الكهرباء، حيث تخطط جيلي ودايملر بالفعل لبناء سيارات كهربائية ذكية من الجيل التالي في الصين في مشروع مشترك.

وبالنسبة لشركة فولفو وجيلي، فإنهما يشتركان بالفعل في التقنيات من خلال رابط تجاري، وفيما يتعلق بالتعاون المحتمل مع شركة فولفو، قال متحدث باسم شركة دايملر إن تعاون العلامة التجارية الألمانية مع جيلي كان يتطور بشكل إيجابي، لكنه رفض التعليق أكثر من ذلك.