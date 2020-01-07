بي ام دبليو تتفوق على منافسيها لتحصل على المركز الأول في المبيعات الأمريكية الفاخرة

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الخليج ٣٦٥ نت – تفوقت بي ام دبليو على منافسيها في الولايات المتحدة لتكون أكبر صانعة سيارات فاخرة من ناخية المبيعات، والتي وصلت إلى 324,826 سيارة في 2019 بارتفاع 4.4% من 2018.
وتعزو بي ام دبليو التحسن إلى موديلات X3 وX5 وX7 كروس اوفر، مع الكشف عن الفئة الثالثة الجديدة كليا التي حققت نجاحا جيدا في فئة السيدان الفاخرة.
مرسيدس لم تبتعد كثيرا عن بي ام دبليو، لتسجل مبيعات 316,094 سيارة في أمريكا في 2019، وهي نفس مبيعات 2018 تقريبا.
لكزس انتهت في المركز الثالث بميعات 298,114 سيارة في 2019، وهو تراجع صغير 0.1% لتباطؤ مبيعات موديلات IS وGS وLS، بينما صعدت مبيعات LS بـ 5.9% وRC بـ 36.7%.
وفي المركز الرابع نرى اودي، والتي ارتفعت مبيعاتها 0.4% إلى 224,111 سيارة، بينما صعدت كاديلاك 1% إلى 156,246 سيارة، كما تحسنت مبيعات لينكون كذلك بـ 8.3% إلى 112,204 سيارة.
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