هيونداي تتعاون مع اوبر للكشف عن سيارة أجرة طائرة

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت هيونداي واحدة من أغرب مشاريعها في معرض إلكترونيات المستهلك في لاس فيجاس، ونتحدث هنا عن تاكسي طائر بموتورات رباعية، والتي صممتها هيونداي بالتعاون مع اوبر.

هيونداي جادة تماما في تطوير حلول التنقل المستقبلية، وسيارة الأجرة الطائرة هي واحدة من الحلول التي تأمل هيونداي في تطويرها بشكل إنتاجي لنقل البشر في المدن بشكل مباشر وسهل.. وتهدف هيونداي لصنع السيارات الطائرة، بينما ستتكفل اوبر بالإجراءات البيروقراطية ووصل الناس ببعضهم لاستخدام التاكسي لضمان عدم تضييع ساعتين من وقتك قبل الركوب كما يحدث في المطارات.

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الهدف هنا هو جعل السيارات الطائرة جزء من الحياة اليومية في المدن، والحل المقترح هو تطوير اوبر لبنية تحتية جاهزة للتحليق والنزول مباشرة “لنوعية جديدة من المركبات” بعيدا عن المطارات التقليدية.

وقد دشنت هيونداي بالفعل قسم مخصص للتنقل المدني الجوي لإبراز جديتها في المشروع، وإن كان التاكسي الطائر مجرد فكرة اختبارية للوقت الحالي، خاصة وأن الشركات ستواجه محيطاً من القوانين والتنظيمات القانونية الصارمة التي تحكم جميع أنواع الطيران.