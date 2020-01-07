سوني تفاجئ العالم بالكشف عن سيارة كهربائية اختبارية

الخليج ٣٦٥ نت – في مفاجأة كبيرة لعالم السيارات، كشفت سوني عن سيارة اختبارية كهربائية في معرض الكترونيات المستهلك باسم فيجن S، والتي تهدف لإبراز جهود الشركة في التطويرات التقنية المتعلقة بمجال التنقل.

السيارة مزودة بـ 33 مستشعر، تشمل مستشعرات بصرية ورادار متطور لرصد الأفراد والأشياء خارج السيارة مع مستشعرات أخرى مخصصة لرصد ما يحدث داخل المقصورة، وصرحت سوني أن هذه الأنظمة تسمح بقيادة ذاتية من المستوى الثاني.

في الداخلية نرى شاشات ترفيهية كبيرة خلف مساند الرأس للمقاعد الأمامية، مع شاشة لمسية بانورامية تمتد بعرض لوحة القيادة، بالإضافة إلى نظام “اوديو واقعي 360” يضمن تجربة صوتية ممتازة بـ 360 درجة لجميع الركاب، مع وضع مكبرات الصوت داخل المقاعد.

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كما صرحت سوني أن فيجن S تعتمد على منصة كهربائية جديدة، غالبا قادمة من شركة التوريد ماجنا، مع اعتمادها على موتورين كهربائيين 200 كيلوواط\س، ما يسمح للسيارة الاختبارية بالتسارع إلى 100 كم\س في 4.8 ثانية بسرعة قصوى 239 كم\س.

وقد استعانت سوني بعدة شركات لتصميم السيارة، مثل بوش وكونتيننتال وانفيديا وكوالكوم، والسؤال هنا هل ستقوم سوني بطرح سيدان إنتاجية كهربائية مبنية على السيارة؟ .. مستبعد، ولكن لننتظر ونرى.