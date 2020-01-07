رالي داكار 2020 المرحلة الثانية: دو فيلييه يحرز فوزاً أضاعه الراجحي

الخليج ٣٦٥ نت – كاد السائق السعودي يزيد الراجحي أن يفتتح سجل انصاراته في رالي داكار، بالفوز بالمرحلة الثانية من رالي داكار – السعودية 2020، إلا أنه أضاع فرصته في الكيلومترات الأخيرة للمرحلة، في حين استمر المشاركون في جميع الفئات مشوارهم في النسخة 42 من رالي داكار بمحاذاة البحر الأحمر نحو نيوم، واجتازوا مقاطع سريعة دون تحديات أساسية رغم أن عوامل الملاحة بدأت تدخل في السباق مع وجود بعض المتاهات قرب المسار.

جدير بالذكر أن مسافة المرحلة الخاصة من منطقة الوجه إلى نيوم تبلغ 367 كلم إضافة إلى 26 كلم مرحلة وصل، وكان الليتواني فايداتوس زالا (ميني آل 4 ريسينغ) أول المنطلقين بفئة السيارات في المرحلة بعد فوزه المفاجئ بالمرحلة الافتتاحية للرالي يوم أمس، وانطلق قبل 3 دقائق من ستيفان بيتيرهانسل (ميني جون كوبر ووركس باغي) و6 دقائق أمام كارلوس ساينز (ميني جون كوبر ووركس باغي).

وبعد أن ضل مساره في القسم الأول من المرحلة الأولى، بدأ السعودي يزيد الراجحي عازماً على تعويض ما خسره اليوم، وسرعان ما وضع اسمه في أعلى جدول الترتيب مع الوصول إلى نقطة المرور الأولى (52 كلم) متقدماً بفارق 1:37 دقيقة على الجنوب أفريقي جينيال دو فيلييه (تويوتا هايلوكس) والروسي فلاديمي فاسيلييف (ميني جون كوبر ووركس رالي).

ومع بلوغ نقطة المرور الثانية (104 كلم)، كانت 4 سيارات تويوتا مسيطرة على المراكز الأربعة الأولى، مع تصدر الراجحي أمام القطري ناصر العطية ودو فيلييه والإسباني فرناندو ألونسو بالمركز الرابع، فيما بدا الراجحي عازماً على تحقيق الفوز بهذه المرحلة ووسّع صدارته إلى 4 دقائق عن العطية بالوصول إلى نقطة المرور الثالثة (159 كلم)، فيما تراجع دو فيلييه إلى المركز الرابع لصالح الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا (ميني جون كوبر ووركس رالي).

والكيلومترات التالية لم تبدُ جيدة لعدد من سائقي الطليعة مقارنة بسرعة الراجحي، حيث تأخر المتصدر السابق للترتيب العام فايدوتاس زالا بأكثر من 16 دقيقة عن الصدارة بالوصول إلى نقطة المرور الرابعة (214 كلم)، حاله حال صاحب المركز الثاني مع انطلاق المرحلة بيتيرهانسل، في وقت تراجع فيه العطية وتن برينكي بأكثر من 15 دقيقة عن الراجحي، بينما خسر ساينز حوالى 10 دقائق.

وواصل الراجحي ضغطه للاسفادة قدر الإمكان من تراجع منافسيه، وبوصوله إلى نقطة المرور الخامسة (264 كلم) كان متقدماً بأكثر من 6 دقائق على دو فيلييه و7:18 د على فاسيلييف، في حين كان بيتيرهانسل متأخراً عنه بـ 16:19 د، والعطية بـ 17:22 د، وزالا بـ 23:29 د، ورغم أنه واصل صدارته بالوصول إلى نقطة المرور الأخيرة (314 كلم)، خسر الراجحي أكثر من 15 دقيقة قبل الوصول إلى خط النهاية في نيوم، لينهي المرحلة متأخراً بـ 13:31 د عن الفائز بها دو فيلييه، الذي خاض مرحلة دون أخطاء ملاحية بخلاف منافسيه، وتقدم بفارق 3:57 د على تيرانوفا، و5:42 د على صاحب المركز الثالث الإماراتي الشيخ خالد القاسمي (بيجو 3008 دي كيه آر).

وبذلك يتصدر تيرانوفا الترتيب العام المؤقت لفئة السيارات بتوقيت إجمالي قدره 7:07:36 د، وبفارق 4:43 د عن صاحب المركز الثاني ساينز، فيما يحتل العطية المركز الثالث وبفارق 6:07 د عن الصدارة.

وتوقفت سيارة ألونسو بعد 160 كلم من بداية المرحلة، وبقي الإسباني متوقفاً لأكثر من ساعتين و30 دقيقة قبل أن يعود ليواصل مشواره نحو نيوم، وعبر خط النهاية متأخراً بـ 2:34:38 ساعتين عن تيرانوفا.

منافسات فئة الدراجات النارية

كان الفوز اليوم أيضاً من نصيب “كيه تي أم” مع دراجها البوستواني روس برانش وبفارق 1:24 د أمام البريطاني سام ساندرلاند، فيما سجّل دراج هاسكفارنا التشيلي بابلو كوينتانيا ثالث أسرع توقيت متأخراً بـ 2:21 د عن الصدارة، وبفوزه بهذه المرحلة يتقدم برانش إلى المركز السادس في الترتيب العام للفئة، التي بات يتصدرها ساندرلاند بتوقيت قدره 7:05:22 ساعات، وبفارق 1:18 د عن كوينتانيا، فيما يحتل دراج هوندا كيفن بينيفاديس المركز الثالث بفارق 1:32 د، لتحتل 3 دراجات المراكز الثلاث الأولى في هذه الفئة.

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وتعرضت الدراجة الإسبانية لايا سانز لحادث خلال المرحلة أجبرها على التوقف لحوالى 20 دقيقة، قبل أن تعاود الدراجة الإسبانية مسوارها نحو نيوم لتعبر خط النهاية متأخرة بأكثر من 38 دقيقة عن برانش.

منافسات فئة الدراجات رُباعية الدفع

عزز التشيلي إيغناسيو كاسالي صدارته للترتيب العام بفوز بالمرحلة الثانية على التوالي، وبات يبتعد بفارق أكثر من 9 دقائق عن أقرب منافسيه البولندي رافال سونيك، الذي حلّ ثانياُ في مرحلة اليوم أيضاً، ويحتل الفرنسي سيمون فيتس المركز الثالث بفارق 23 دقيقة عن الصدارة، فيما تسيطر ياماها على المراكز الـ 11 الأولى للفئة.

منافسات فئة سيارات الباغي خفيفة الوزن SSV

خسر البولندي آرون دومزالا صدارته للترتيب العام بتأخره بأكثر من ساعة في مرحلة اليوم عن الفائز التشيلي فرانشيكو لوبيز كونتاردو (كان آم)، الذي بات يتصدر الترتيب العام المؤقت للفئة بتوقيت قدره 8:21:15 ساعات، وبفارق 9:37 د عن صاحب المركز الثاني الأميركي كايسي كوري (كان آم).

منافسات الفئة الأكبر “الشاحنات”

تمكنت ماز من خطف الصدارة من كاماز على يد البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش، الذي حقق الفوز بالمرحلة، الذي يتصدر الترتيب العام للفئة بتوقيت 7:29.52 ساعات، أمام ثنائي كاماز دمتري سوتنيكوف وأليكسي كارنيغوف بفارق 4:20 د و7:12 د توالياً.

تفاصيل اليوم الثالث لرالي داكار

يوم غد يخوض المشاركون مرحلة دائرية ينطلقون فيها من نيوم ويعودون إليها ويقتربون فيها من الحدود الأردنية ويمر المسار بنقاط جبلية وتصل إلى أعلى نقطة في الرالي تفوق ارتفاع 1400 متر عن سطح البحر.

وتبلغ مسافة المرحلة الخاصة 427 كلم‘ إضافة إلى 77 كلم مرحلة وصل للعودة إلى مقر الإقامة المؤقة في نيوم، وستكون هذه مرحلة “سوبر ماراتون”، التي تم إدخالها حديثاً إلى قوانين الرالي، حيب يحق للدراجين العمل لفترة 10 دقائق فقط على صيانة دراجاتهم، إضافة إلى كونها القسم الأول من مرحلة ماراتونية لباقي الفئات، حيث يحق للسائق والمعاون (أو المعاونين في فئة الشاحنات) فقط العمل على صيانة سياراتهم (أو شاحناتهم) وبما توفر من قطع غيار معهم فقط. لينتقلوا في اليوم الثاني من نيوم إلى العُلا.

الترتيب العام المؤقت لمراكز الصدارة في فئة السيارات (غير رسمي):