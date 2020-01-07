رابطة تجار السيارات: التخفيضات الأخيرة أشعلت المنافسة بين الوكلاء

كتب: باسل الحلواني

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن التخفيضات الأخيرة التي أقرها كلاً من وكيل "فيات" في مصر، و شركةتويوتا إيجيبت، على السيارتين"كورولا"، و"تيبو"، تزامناً مع الإعفاءات الجمركية الأخيرة، كانت مفاجأة غير متوقعة، نظراً لأنها تخطت نسبة الخفض المقررة بعد الإعفاء الجمركي الكامل.

وأكد"زيتون"، أن الأسعار الجديدة لـ "كورولا"، و"تيبو"، ليست نتيجة الإعفاء

الجمركي فقط، لكنها تأثرت أيضاً بتراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، فضلاً عن تنازل الوكيلين عن جزء من هوامش أرباحهما، وهو أمر يحسب لهما.وتوقع عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن يعلن وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، عن تخفيضات على أسعار السيارة "ميجان" تركية المنشأ، خلال الساعات القادمة، لافتاً إلى أن تراجع أسعار السيارات التركية، سوف يؤثر بشكل كبير على السيارات الأخرى، الأمر الذي سوف يشعل المنافسة بين الشركات.وأضاف أن الشركات المنافسة من المنتظر أن تقوم بإعادة تسعير طرازاتها حتى تستطيع الاستمرار في المنافسة أمام العلامات التركية، موضحاً أن السوق سوف تشهد تقلبات حادة خلال "يناير"، وتراجعاً في حركة المبيعات، قبل أن يعود الاستقرار من جديد خلال الأيام الأولى من "فبراير" بعد وضوح الرؤية أمام العملاء.