تركيب كاميرات خلفية بسيارات الاسعاف لرصد السيارات التي تلاحقها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي في إطار الجهود التي تبذلها لتطوير خدماتها الإسعافية، عن استخدم أحدث تقنيات الاتصال والاستجابة العالمية، بالإضافة إلى تركيب كاميرات خلفية في سيارات الإسعاف بالمملكة.

وأوضح السيد “فهد الحازمي” مدير الادارة العامة للاتصال المؤسسي، أن تركيب هذه الكاميرات جاء من أجل رصد وتسجيل لوحات السيارات التي تقوم بملاحقة سيارات الاسعاف، حيث أن هذه العادة السلبية تقوم بها بعض السيارات خلال نقل الإسعاف للحالات الحرجة، حيث يفسح الجميع الطريق ويستغل البعض ذلك بملاحقتها.

يُذكر أن أفعال ملاحقة سيارات الإسعاف واستغلال فرصة إفساح الطريق لها، ربما تقود إلى مشكلات مرورية وحوادث بسبب الارتباك في حركة المرور، وخاصة بالنسبة لسائق سيارة الاسعاف الذي قد يربكه الأمر مما قد يؤدي إلى حادث لسيارة الاسعاف نفسها!