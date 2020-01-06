كل ما نعرفه عن فورد بيبي برونكو 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر فورد في تطوير نسخة مصغرة لبرونكو SUV، والتي قد تحمل اسم “برونكو سكاوت” أو “برونكو سبورت” أو “برونكو ادفنشر” طبقا للإشاعات الأخيرة، ونشير إلى أن هذه السيارة مختلفة عن موديل برونكو نفسه الأكبر حجما والمنافس لرانجلر.. وقد ظهرت العديد من التسريبات والمعلومات عن السيارة مؤخرا، ونعرض لكم هنا ملخصاً لكل ما نعرفه عنها.

تصميم وعر وصندوقي

بيبي برونكو الجديدة ستأتي بتصميم صندوقي كلاسيكي مع مقدمة مستقيمة وأبعاد صارمة.. كما سنرى مصابيح أمامية دائرية ومصابيح نهارية وإطار احتياطي في الوراء مع مصابيح خلفية LED.. وبشكل عام تعطينا السيارة انطباعا مشابها للاند روفر ديسكفري.

الداخلية والمنصة

بيبي برونكو ستتمتع بداخلية أوسع من فورد اسكيب الجديدة مع تشارك الاثنين في الكثير من التقنيات، مثل شاشة العرض الرأسية وأنظمة مساعدة السائق المختلفة والاتصال بالجوال الذكي.

كما ستعتمد السيارة على نفس منصة فورد اسكيب وفوكس ولينكون كورسير، وهي منصة تتميز بمرونتها ودعمها لعدد واسع من النسخ والإصدارات المختلفة مع كونها أرخص وأسهل في الصنع وتبديل القطع.

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مولدات الطاقة

المحركات ستكون مشتركة مع اسكيب أيضا في الغالب، لتشمل محرك تيربو 1.5 لتر بثلاث سلندرات بقوة 180 حصان، مع محرك آخر تيربو 2.0 لتر بقوة 250 حصان، ومحرك ثالث هجين سعة 2.5 لتر بقوة 198 حصان، ومحرك رابع هجين بالقابس بقوة 209 حصان.

المحركات ستكون متصلة بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي أو رباعي اختياري، مع تزويد السيارة بأنظمة التحكم في الثبات والاحتكاك لمساعدتها في التعامل مع التضاريس الوعرة.

المنافسة وموعد التدشين

بيبي برونكو ستمثل منافسة مباشرة لتويوتا راف فور وجيب شيروكي وجمس تيرين وشيفروليه ايكوينوكس ونيسان اكس تريل وهوندا CR-V ومازدا CX-5 وغيرهم.. ومن المتوقع تدشين السيارة رسميا هذا العام كموديل 2021.