فيسكر اوشين SUV الجديدة تكشف نفسها رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – كُشف الستار عن سيارة فيسكر اوشين SUV الكهربائية الجديدة في لوس أنجلوس بعد عام من التشويقات والتمهيد.. وهي سيارة من إبداع المصمم الأمريكي الدينماركي هينريك فيسكر، مع وعده بمدى 482 كيلومتر لكل شحنة.

وتعتمد السيارة على حزمة بطاريات 80 كيلوواط\س لتحقيق هذا المجال، مع تسارعها إلى 96 كم\س في 2.9 ثانية وتوفرها بأنظمة دفع ثنائية أو رباعية.

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داخلية السيارة تتمتع بتصميم مبسط مشابه لداخليات تيسلا موديل Y القادمة وفورد موستنج ماخ اي، مع شاشة لمسية كبيرة في المنتصف وشاشة أخرى صغيرة وراء المقود للوحة العدادات الرقمية، مع شواحن لاسلكية للجوال وشاشة عرض رأسية.

وسينفتح باب الطلب على السيارة رسميا في أواخر 2021 بأسعار أمريكية تبدأ من 37,499 دولار (140,000 ريال)، مع تقديم فيسكر لخدمة الاشتراك الشهري بـ 379 دولار (1400 ريال).