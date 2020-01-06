"رينو" تتصدر مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال 2019

كتب: باسل الحلواني

تصدرت علامة رينو الفرنسية مبيعات سيارات الركوب الأوروبية في السوق المصرية، خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2019، بعدما تمكنت من بيع 12.2 ألف سيارة، بحصة سوقية بلغت 47.6%، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وجاءت علامة بيجو الفرنسية في المركز الثاني، بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية بعد أن اقتنصت

حصة قدرها 27.3% مسجلة بيع 7 آلاف مركبة، وتلتها العلامة الإيطالية فيات فى المرتبة الثالثة بعد استحواذها على حصة 15.6% محققة بيع 4 آلاف وحدة، بينما استحوذت سيتروين على المركز الرابع بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر مبيعًا، بحصة سوقية 6.6% محققة بيع 1704 وحدة.واقتنصت العلامة الأوروبية لاند روفر فى المرتبة الخامسة بحصة قدرها 1.7% مسجلة بيع 440 مركبة، تبعتها "جاجوار" فى المركز السادس بحصة سوقية 0.5% بإجمالى بيع 147 سيارة، وتمركزت "ألفا روميو" فى المرتبة السابعة مستحوذة على حصة قدرها 0.4% بواقع 100 مركبة، تلتها "نيسان" بحصة 0.05% مسجلة بيع 12 سيارة من طراز "جوك".جدير بالذكر أن مبيعات السيارات الأوروبية بلغت خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2019 حوالي 33.6 ألف مركبة.