إلى متى سيستمر اسم “كرايسلر” في الشركة الأم “فيات كرايسلر”؟

الخليج ٣٦٥ نت – علامة كرايسلر تم تقليصها لتشمل ثلاث موديلات فحسب، مع تركيز الشركة الأم فيات كرايسلر على العلامات الأكثر ربحية مثل دودج وجيب ورام، ولكن السؤال هنا إلى متى ستستمر “كرايسلر” في اسم الشركة “فيات كرايسلر” إذا لم تكن لها أهمية كبيرة؟ .. البعض يظن أن هذا سيتغير قريبا مع اندماج فيات كرايسلر مع بيجو ستروين.

عند اندماج الشركتين سيتفقان على اسم جديد للشركة الموحدة.. ويُذكر أن اسم كرايسلر له تاريخ عريق بدأ من 1925 كاسم “شركة كرايسلر”، ثم كرايسلر LLC، ثم دايملر كرايسلر، ثم فيات كرايسلر، ولكن لأول مرة منذ 100 عام قد لا نرى اسم كرايسلر مجددا خارج العلامة نفسها.

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وقد صرح فرانك رودز، حفيد والتر كرايسلر مؤسس الشركة الأصلي، أن وقت اندثار اسم كرايسلر قد حان من اسم الشركة الأم ولكن “لابد أن نحافظ على العلامة نفسها، وهو ما نطمئن له الآن مع وعود رئيس بيجو ستروين بالحفاظ على جميع العلامات الحالية”.

وبينما كرايسلر لديها تاريخ مؤلم مع الاندماجات والشراكات التي انتهت بالفشل، إلا أن التوقعات إيجابية حيال الاندماج الوشيك مع بيجو ستروين في تحسين ودعم عمليات الإنتاج والتنظيم المشترك والبحث والتطوير.