استون مارتن تكشف عن هليكوبتر فاخرة بالتعاون مع ايرباص

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الخليج ٣٦٥ نت – بينما تستعد استون مارتن لإطلاق SUV جديدة، قامت الشركة أيضا بتصميم هليكوبتر فاخرة جديدة بالتعاون مع شركة ايرباص، باسم ACH130 إصدار استون مارتن.. وقد تتساءلون ما الدور الذي لعبته استون مارتن هنا بالضبط؟ والإجابة هو المساهمة في التصميم الجمالي للخارجية والداخلية، مع توفير أربع خيارات مختلفة.
ايرباص صرحت أن داخلية السيارة “مستوحاة من السيارات الرياضية” مع مستويات مرتفعة من الراحة وشعارات استون مارتن على مساند الرأس في المقاعد، بالإضافة إلى استخدام جلود فاخرة ولوحة خاصة تحمل اسم المالك ورقم إصدار الهليكوبتر وشعار الشراكة بين استون مارتن وايرباص.
وتعتمد الهليكوبتر على محرك نفاث بقوة 952 حصان ويسمح لها بالانطلاق بسرعة 248 كم\س، بينما تسع المقصورة لستة ركاب في الهواء لأربع ساعات لكل خزان وقود ممتلئ.
وصرحت الشركتان أن الهليكوبتر موجهة للراغبين في قيادة طائراتهم الخاصة بأنفسهم والاستمتاع بالتجربة “بنفس أسلوب تصميم استون مارتن لسياراتها للمستمتعين بقيادة السيارات بأنفسهم والراغبين بتوثيق علاقتهم وولائهم بالعلامة”.
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