تعرف على أنواع رخص القيادة وفئاتها وفقاً لنظام المرور الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد التي وافق عليها وزير الداخلية، أنواع رخص القيادة وفئاتها في المملكة، وتنقسم هذه الرخص إلى أربعة أنواع، وهم كالتالي:

رخصة قيادة خاصة : لمن يقود سيارة لا تزيد سعتها على 8 أشخاص، أو سيارة نقل خاص “بيك أب” لا يزيد وزنها على 3.5 طن.

: لمن يقود سيارة لا تزيد سعتها على 8 أشخاص، أو سيارة نقل خاص “بيك أب” لا يزيد وزنها على 3.5 طن. رخصة قيادة عامة، والتي تنقسم إلى:

فئة أولى: رخصة أجرة عامة لسيارة لا تزيد سعتها على 8 أشخاص. فئة ثانية: سيارة نقل، وتنقسم إلى رخصة قيادة النقل الخفيف بما لا يزيد وزنه على 3.5 طن، ورخصة قيادة النقل الثقيل بما يزيد على ذلك. فئة ثالثة: رخصة قيادة الحافلات، وتنقسم إلى حافلة صغيرة بما لا يزيد عدد ركابها على 15 راكباً، وحافلة كبيرة بما يزيد على ذلك.

رخصة مركبات أشغال عامة: ويتم تحديد نوع المعدة أو الآلة في رخصة القيادة.

ويتم تحديد نوع المعدة أو الآلة في رخصة القيادة. رخصة دراجة آلية: لقيادة الدراجات الآلية بكل أنواعها.

يُذكر أنه يجوز الجمع بين أكثر من رخصة وتكون الرخص ذات مواصفات أمنية عالية، وتُحدد الإدارة العامة للمرور البيانات التي تشتمل عليها.