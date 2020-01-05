استدعاء 888 سيارة شفروليه وجمس لخلل بنظام الفرامل

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 554 سيارة SIERRA 1500) GMC) و334 شفروليه (Silvrado 1500)، ودعت إلى أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

وجاء هذا الاستدعاء لخطأ في برنامج وحدة التحكم الإلكترونية للفرامل، قد يؤدي إلى تعطل نظام الثبات الإلكتروني ونظام مانع انغلاق الفرامل، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى التواصل مع شركة الجميح للسيارات وشركة التوكيلات العالمية وشركة جنرال موتورز؛ لإعادة البرمجة اللازمة مجاناً.