بعد تخفيضات "يناير".. "زوتي Z100" أرخص سيارة جديدة في مصر

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة IFG جروب وكيل العلامة الصينية زوتي، عن الأسعار الجديدة للسيارة زوتي Z100 موديل 2020، والتي تم طرحها بقيمة 120 ألف جنيه، لتصبح بذلك أرخص سيارة جديدة في

مصر.وكانت الأيام الأولى من 2020، قد شهدت موجة من التخفيضات على أسعار العديد من السيارات في السوق المصرية.وينتمى طراز "زوتي Z100" لفئة السيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1000 سي سي، والذي يولد قوة 75 حصان، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات.ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود للسيارة نحو 5.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.