المرور يوضح حقيقة إيقاف الخدمات إذا تجاوزت المخالفات 20 ألف ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع تساؤلات لعدد من المتابعين حول حقيقة إيقاف خدمات مرتكب المخالفات المرورية إذا بلغت قيمتها 20 ألف ريال، بعد إبلاغه بوجوب سدادها خلال 30 يوماً.

وجاء رد المرور بالإشارة إلى المادة الخامسة والسبعين من النظام، والتي تنص على: “إذ تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليه، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه”.