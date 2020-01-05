الكشف عن أول مقعد مستقبلي متحرك

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة سيجواي Ninebot عن رؤيتها حول مقاعد WALL-E المستقبلية، والتي يُطلق عليها اسم S-Pod وهو مقعد متحرك يُستخدم للتنقل في المناطق المغلقة مثل الجامعات والمطارات والمتنزهات والمجتمعات التجارية.

يتمتع S-Pod بتصميم يخفف من مهام المشي الشاقة، ومن أجل القيام بذلك، فقد تم تزويد المقعد بـ نظام التحكم الأوتوماتيكي في مركز الثقل لتوفير التوازن المثالي، كما يحصل على محركات كهربائية تمكنه من الوصول إلى سرعة 39 كم/س، كما طورت سيجواي مقبض تحكم يسمح للمستخدمين بالتسريع والابطاء وتدوير المقعد وغيرها.

يبدو المقعد وكأنه حلم كارهي المشي، وتؤكد الشركة أن المقعد آمن حيث قضى المصممين على إمكانية انقلابه في أي موقف، فالسلامة هي الأهم بالتأكيد، ولم تكشف عن الكثير من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن لديها نظام للتحكم عن بعد.

وإلى جانب S-Pod، فستقدم سيجواي Ninebot مجموعة من المنتجات الأخرى في CES والتي تشتمل على سكوتر كهربي بسرعة تصل إلى 100 كم/س، وeMoped يمكنه سير مسافة 75 كم بشحنة واحدة، وغيرهم.