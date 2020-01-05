“بالفيديو” جمس سييرا تستخدم عجلات مربعة لإجراء تجربة علميّة

الخليج ٣٦٥ نت – منذ اختراع السيارات، وهناك حقيقة واحدة ثابتة، وهي أن العجلات مستديرة، وذلك لأنه الشكل المثالي الذي يجب استخدامه من أجل أن تسير السيارة للأمام والخلف، ولا نعتقد أن ذلك سيتغير في المستقبل القريب.

على الرغم من ذلك، أراد هؤلاء الشباب من قناة WhistlinDiesel على يوتيوب رؤية ما سيكون عليه الحال عند تركيب عجلات مربعة على سيارة جمس سييرا، ويمكنكم مشاهدة الفيديو بالأسفل، وهي تجربة قيادة سيئة للغاية، ويذكر أن Mythbusters قامت بإجراء نفس التجربة من قبل على سيارة بيك آب أيضاً.

فيديو WhistlinDiesel:

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في مقطع فيديو Mythbusters، وصلت السيارة إلى سرعة 29 كم/س فقط، ونعتقد أن WhistlinDiesel كانوا يحاولون الانطلاق بسرعة أكبر من سيارة Mythbusters، ونعتقد أنهم فعلوا ذلك، لكن هناك اختلافات كبيرة.

فبينما قام Mythbusters، بالسير على أرضية صلبة، فإن جمس سييرا كانت تسير على أرض ترابية، وعلى الرغم من ذلك، دعونا لا نأخذ الفيديو على محمل الجد، حيث يبدو كأنه فيديو مرح، وهي ليست المرة الأولى التي نرى فيها شخصاً يحاول استخدام عجلات مربعة، حيث قام ميكانيكي هولندي يدعى ماستر ميلو بنفس الشيء من قبل ولكن باستخدام سيارة أوبل كورسا هاتشباك، ما هو الفيديو الأفضل برأيكم؟

فيديو Mythbusters: