هيونداي N تريد صنع سيارة تنافس بورش!

الخليج ٣٦٥ نت – في حين كانت سيارات بورش الرياضية منخفضة السعر، بوكستر وكايمان، تهيمن على هذا القطاع منذ بضع سنوات، فقد تغير المشهد بشكل كبير منذ ذلك الحين من حيث عدد المنافسين، حيث أطلقت ألفا روميو سيارة 4C في عام 2013، وبعد أربعة سنوات، أعادت رينو سبورت إحياء علامة ألبين التجارية وكشفت عن طراز A110 المميز.

من جانبه قال رئيس هيونداي N، ألبيرت بيرمان، رئيس بي ام دبليو M السابق، أن الشركة ستأخذ خطوة تطورية من خلال تطوير سيارة بمحرك وسطي، مؤكداً أنه لا توجد حدود لما يمكنهم القيام به، ولكن منتجاتهم سيتم تسعيرها بشكل معقول مقارنة بأي من منافسيها.

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وأكد ألبيرت أن شركته قد تصنع سيارات N بمحرك وسطي يمكن أن تنافس سيارات بورش، مؤكداً أن علامة N التجارية ستنمو بوتيرة أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة مما كانت عليه خلال الخمس سنوات الأولى.

جدير بالذكر أنه أكد أن i30 N ستحصل على ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض بثمان سرعات، وأن إصدار i30 N Project C خفيف الوزن سيقتصر إنتاجه على 600 نسخة فقط، لذا، يبدو أن المستقبل واعداً للشركة الكورية، حيث تتمتع بمرونة كبيرة يتمتع بها عدد قليل من شركات صناعة السيارات الأخرى.