ون بلس تستخدم تقنية ماكلارين في هاتفها الذكي لإخفاء الكاميرا

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد شركة ون بلس للكشف عن أول هاتف ذكي لها على الإطلاق يستخدم الزجاج الإلكتروكرومي في معرض CES، وهو الزجاج المستخدم في ماكلارين 720S، ومرسيدس SL، ويتم استخدام هذا الزجاج في السيارات لحجب الضوء أو السماح بدخوله إلى المقصورة، ولكن الشركة ستستخدمه لسبب مختلف في هاتفها الذكي Concept One، وذلك لإنشاء “كاميرا غير مرئية”.

جدير بالذكر أنه سيتم الكشف النقاب عن الهاتف الذكي الأسبوع المقبل، وتقول ون بلس أن الزجاج سيُخفي عدسات الكاميرا الخلفية لتُعطي مظهرًا نقيًا ولن يتم كشفها إلا عند الحاجة للاستخدام، ولتحقيق ذلك يتم تغطية العدسة بواسطة الزجاج الذي يحتوي على بعض الجزيئات العضوية التي يمكنها أن تُغير نسبة الشفافية طبقًا للجهد المطبق عليها، وهو ما يوفر تجربة استخدام رائعة ومميزة.

تعد الفكرة مثيرة للغاية، ولكن التقنية الجديدة تثير أيضاً الكثير من الأسئلة، وأبرزها هو ما هو مقدار التأثير على عمر البطارية، ولكن ربما لا يمكننا حاليًا الإجابة على هذا السؤال، كما أشارت بعض التقارير إلى أن “تشي زينج” المدير الإبداعي لدى ون بلس استلهم هذه الفكرة بعد رؤيتها على سيارة ماكلارين 720S خلال جولة في مقر شركة السيارات، حيث تساءل بعد ذلك عن إمكانية استخدام الزجاج على هاتف ذكي، وتم تكليف فريق من المهندسين باستكشاف هذه الإمكانية في أواخر عام 2018.

في الختام، لا نعرف الكثير من التفاصيل عن مشروع ون بلس، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن Concept one سيستخدم نفس الكاميرات الموجودة في هاتف 7T pro إصدار ماكلارين، وبالطبع يُعد الهاتف مجرد مفهوم، لذا، ربما سيتوجب علينا الانتظار لبعض الوقت حتى نحصل على هذه التقنية في هواتفنا.

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