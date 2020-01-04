الخليج ٣٦٥ نت – كشفت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن آلية دفع قيمة السيارة في خدمة مبايعة السيارات، والتي تأتي في 4 خطوات كالتالي: دفع المشتري للرسوم الحكومية الخاصة بالخدمة عن طريق خدمة “سداد”.

تأمين المشتري على السيارة لإتمام عملية الشراء.

تحويل المشتري لثمن السيارة بالحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة في البنك السعودي البريطاني “ساب”.

تحويل ثمن السيارة بعد إتمام عملية المبايعة من قبل الوسيط الخاص بالخدمة لحساب البائع الشخصي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خطوات دفع قيمة السيارة في خدمة بيع السيارات عبر أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.