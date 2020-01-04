تعرّف على شروط الحصول على الضمان للسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – طالما تمتلك سيارة، يجب عليك أن تعرف الشروط التي يمكن من خلالها الحصول على الضمان، وتفعيله في حالة تعرض السيارة لمشكلة، بدون أن يكون هناك أي سبب رسمي يمنع من تفعيل الضمان.
وتشمل تلك الشروط المطلوبة للحصول على الضمان، مايلي:
- ألا يكون العيب أو العطل في السيارة بسبب سوء الاستخدام.
- عدم تعريض السيارة للحوادث والأعمال التخريبية.
- عمل الصيانة وفق توصيات الشركة المصنّعة، وإذا كانت الصيانة تُجرى في التوكيل فقط، فيجب عليك بعد تقديم الطلب للحصول على موعد للصيانة ألا تتجاوز مدة الحجز لموعد الصيانة 7 أيام عمل.
- الالتزام بتعليمات الاستعمال في السيارة.
- أداء الصيانة الدورية.
- عدم الإهمال في السيارة.
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