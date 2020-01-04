تعرّف على شروط الحصول على الضمان للسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – طالما تمتلك سيارة، يجب عليك أن تعرف الشروط التي يمكن من خلالها الحصول على الضمان، وتفعيله في حالة تعرض السيارة لمشكلة، بدون أن يكون هناك أي سبب رسمي يمنع من تفعيل الضمان.

وتشمل تلك الشروط المطلوبة للحصول على الضمان، مايلي: