بزيادة 3 آلاف جنيه.. ننشر أحدث قائمة سعرية لـ"مازدا" 2020 في مصر

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة مازدا في مصر، عن أحدث قائمة سعرية للعلامة اليابانية، والتي شهدت زيادة على أسعار موديلات مازدا 3، موديل 2020 في السوق المحلية.

ووفقاً للقائمة السعرية، كانت أسعار فئة السيدان كالتالي :

- Luxury : زادت من 321.900 ألف جنيه الى

324.900 ألف جنيه

- Luxury لون خاص: زادت من 326.900 الى 329.900 ألف جنيه

-Sport : زادت من 374.900 الى 377.900 ألف جنيه

- Sport مقصورة بيضاء: زادت من 377.900 ألف جنيه الى 380.900 ألف جنيه

- Sport لون خاص: زادت من 379.900 ألف جنيه الى 382.900 ألف جنيه

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- Sport لون خاص ومقصورة بيضاء: زادت من 382.900 الى 385.900 ألف جنيه.

أما فئة الهاتشباك فكانت كالتالي:

- Sport: زادت من 378.900 الى 381.900 ألف جنيه

- Sport مقصورة بيضاء: زادت من 381.900 الى 384.900 ألف جنيه

- Sport لون خاص: زادت من 383.900 الى 386.900 ألف جنيه

- Sport لون خاص ومقصورة بيضاء: زادت من 386.900 الى 389.900 ألف جنيه.