الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل حول نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية التي وافقت عليها وزارة الداخلية؛ ليبدأ العمل بها بعد 6 أشهر أي في شهر يوليو المقبل. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد، مايلي: تطبيق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكبي المخالفة 90 نقطة في 3 سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة.

من يرتكب مخالفة تُعرِّض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى؛ تُفرض عليه مخالفة بحدها الأعلى، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، يُحال إلى المحكمة للنظر في سجنه مدة لا تتجاوز سنة ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة.

تشمل المخالفات التي تُعرِّض السلامة العامة للخطر 9 مخالفات، منها السرعة المفرطة والقيادة تحت تأثير المسكر وتجاوز الإشارة والتجاوز الخطر والسير عكس الاتجاه.

يكون لكل مخالفة عدد معين من النقاط بحسب خطورتها، على أن تسجل النقاط في سجل المخالِف، وتُسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط، وتُوزع النقاط لكل مخالفة بحسب خطورتها، كالتالي: جداول المخالفات رقم “1،2،3،8”: لكل مخالفة مرتكبة واردة بهم نقطتان. جداول المخالفات رقم “4، 5”: لكل مخالفة مرتكبة 3 نقاط. جداول المخالفات رقم “6، 7”: لكل مخالفة مرتكبة ٥ نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على آلية احتساب المخالفات المرورية بعد 6 أشهر من الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.