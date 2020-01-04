تجربة قيادة نيسان التيما 2020 + المميزات والتقنيات والمواصفات

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من زيادة الطلب العالمي على سيارات الـSUV، إلا أنه يظل هنالك حاجة لسيارات السيدان التي تتسع لخمسة أشخاص بشكل مريح دون أن تجذب الكثير من الأنظار بحجمها الكبير، ولذا يبحث البعض عن شراء سيارة متميزة تختلف عن الطرازات الأخرى، وهذا هو ما تقدمه نيسان في التيما 2020 الجديدة المتاحة في السعودية لدى وكلائها مناهل العالمية وبترومين، حيث سوف نسلط الضوء معكم اليوم على تجربة قيادتها مع استعراض لأبرز وأهم مميزاتها.

الخارجية

التيما الجديدة استُخدم فيها لغة تصميم V-Motion والتي نراها في شبك أمامي على شكل V لتصبح أكثر سلاسة، مع مصابيح أمامية عدوانية، خطوط حادة تسري على الجسد، مصابيح خلفية LED تمتد إلى الجوانب، إضافة إلى قاعدة عجلات أطول مع مقدمة وخلفية أقصر، حيث نجد غطاء محرك أكثر انخفاضاً في المقدمة مع مصابيح أمامية نحيفة، كما تتميّز التيما الجديدة بكونها أقل ارتفاعاً وأكثر طولاً وعرضاً من الجيل السابق، مع هيكل جذّاب متوازن للغاية يتضمن عجلات وإطارات متوفرة بقياس 19 بوصة.

الداخلية

وفي الداخل، تعرض المقصورة الداخلية الفاخرة الجديدة كلياً لوحة عريضة لأجهزة القياس الرقمية من طراز “gliding wing” ذات قياس 7 إنش، والتي تُبرز القلنسوة وغطاء المحرك الخارجي، مما يساعد على خلق بيئة مفتوحة ومتجدّدة الهواء، كما أصبحت مقصورة السيدان متوسطة الحجم أكثر رقيا وتطوراً عن السابق، حيث يتوفر بها مقاعد جديدة مزوّدة بدعم إضافي لتعزيز التحمّل والدعم، مقود رياضي ثلاثي الشكل.

وتتضمن التحديثات شاشة 8 إنش لنظام المعلومات والترفيه مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع دعم خدمات المراسلة دون استخدام الأيدي، كما يوجد أيضاً خيار لإضافة مقعد سائق يتحرك كهربائياً في 8 اتجاهات ويحتفظ بالوضعية المفضلة، وفور تشغيل السيارة تبدأ المصابيح الأمامية بالعمل أوتوماتيكياً إلى جانب تميز التيما بصندوق أمتعة ضخم ذو فتحة واسعة وسعة تبلغ 436 لتر، بما يتفوق على سعة صندوق تويوتا كامري البالغ 428 لتر.

التقنيات والأمان

تُعتبر سيارة التيما الجديدة أحدث تجسيد لتقنية نيسان للتنقل الذكي، والتي تجعل المركبات أكثر جاذبية من خلال تقديم مفهوم جديد حول كيفية قيادتها، وهو ما يبدأ مع ميّزة التحذير من النقطة العمياء، والتحذير الذكي من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى ميّزة رصد الرؤية الشاملة، والكشف عن الأجسام المتحركة مما يُوفّر زاوية رؤية شاملة للمساعدة في ركن السيارة، كما تتضمن الخصائص القياسية مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، تنبيه ذكي للسائق عند تشتته، وتحصل فئة بلاتينوم على شاشة رؤية محيطية قياسية، كما يتوفر الخيار لإضافة حزمة Safety Shield 360 الاختيارية التي تضيف مكابح خلفية أوتوماتيكية مع استشعار المشاة، تنبيه مغادرة المسار، مساعد المصابيح عالية الكثافة وتنبيه عبور السيارات والمشاة بالخلف.

وفي فئات SV/SL/بلاتينوم، تأتي تقنية مساعد برو بايلوت بشكل قياسي، حيث تهدف لتخفيف الأعباء الملقاة على السائق عبر تأدية عدد من مهام القيادة الأساسية مثل التسارع، الكبح والتوجيه أثناء القيادة في مسار ثابت على الطرق السريعة، ورغم أن هذه الخاصية تتطلب وضع اليدين على عجلة القيادة، إلا أنها توفر مستوى مبدأي من القيادة الذاتية عبر عدد من الكاميرات والمستشعرات وأجهزة الرادار للإبقاء على مسافة آمنة من السيارات الأخرى والحفاظ على المسار مع تقليل مهام السائق، رغم أنه من المهم أن يبقى السائق يقظاً طوال الوقت، بجانب وجود تقنيات مساعدة القيادة القياسية التي تستطيع قراءة المعلومات من اللافتات على الطريق مع عرض حدود السرعة القصوى على شاشة العدادات.

المحركات والأداء

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تأتي التيما 2020 مع محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر بقوة 188 حصان و244 نيوتن.متر من عزم الدوران، حيث تم تحديث القوة والعزم مقارنة بالطراز السابق، وهو ما يأتي مستوحى من طراز GT-R في فكرة صنع غلاف داخلي بسُمك 200 ميكرون، وهو نفس سمك شعرة رأس بشرية، مع استخدام أداة خاصة لصقل الاسطوانة من الداخل، والهدف هو تحسين الكفاءة وتخفيف الاحتكاك، ما يجعل هذا المحرك يشبه محركات السيارات الرياضية الخارقة، مع توفير خيار الدفع الرباعي الذكي،

كما حصلت نيسان التيما 2020 على تحديثات كاملة لكل من نظام التعليق والتوجيه والشاصيه الذي يعمل على توفير تحكم واستجابة أعلى، مع تحسين ناقل الحركة CVT لتفادي أعطاله.

الفئات والأسعار

تتوفر نيسان التيما 2020 لدى الوكلاء مناهل العالمية وبترومين في السعودية بعدة فئات تتراوح أسعارها كما يلي:

83,740 ريال: S 2.5

92,740 ريال: 2.5 سبورت

95,740 ريال: 2.5 SV

112,740 ريال: SL 2.5

112,215 ريال: SV 2.0T

126,915 ريال: SL 2.0T

– متاح حالياً عرض استرجاع نقدي 4,000 ريال على جميع الفئات

نظرة عامة

هذا وفي النهاية يمكن القول أن سيدان نيسان التيما 2020 المتوسطة تتميز بتقديمها قيمة ممتازة مقابل سعرها المعقول، حيث تمتاز بتوفيرها لأحدث التقنيات التي تعمل على راحة السائق وزيادة مستوى الأمان بشكل ممتاز، بجانب توفير مستوى عالي من الترفيه والراحة عبر مقاعدها المريحة للغاية، إلى جانب الأداء الواثق الذي يقدمه محركها.