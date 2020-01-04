محاولة تجميل وإعادة تصميم سيارة وولتر وايت في Breaking Bad

الخليج ٣٦٥ نت – بونتياك ازتيك هي واحدة من أقبح السيارات التي تم إنتاجها على الإطلاق برأي الكثيرين، وإن كونت السيارة فئة عاشقة لها بفضل استخدامها كالسيارة الشخصية لوولتر وايت في مسلسل Breaking Bad الشهير.

والسؤال الذي طرأ على عقل المصمم في قناة The Sketch Monkey هو ما سيحدث لو تم إعادة تصميم الموديل في وقتنا الحالي؟.. هذه هي ثاني محاولة من القناة لإعادة تصميم بونتياك، مع التركيز على الخلفية هذه المرة.

وقد صرح المصمم أن محاولة إعادة تصميم ازتيك وتجميلها كانت بالغة الصعوبة.. ونلاحظ أن ازتيك تواجه مشكلتين رئيسيتين، الاولى هي أبعاد الجسد والثانية أن خطوط الجسد غير متناسقة، مع محاولة المصمم حل هذه المشاكل بشكل لا بأس به.

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وقد يعتقد البعض أن النتيجة النهائية تبدو أقرب لكروس اوفر من هوندا، خاصة إذا أضفت بعض فتحات التهوية الجريئة والخطوط الحادة.. ربما هي أقرب شيء لكروس اوفر مبنية على سيفيك.