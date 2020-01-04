تعرف على أسعار وعروض نيسان التيما 2020

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت نيسان التيما 2020 لدى الوكلاء مناهل العالمية وبترومين، وفيما يلي نلقي نظرة على أسعار ومحركات فئات السيدان المتوسطة.

محركات نيسان التيما 2020:

حقن مباشر 2.5 لتر 4 سلندر قوة 188 حصان وعزم 244 نيوتن متر – قير CVT

تيربو متغير الضغط 2 لتر 4 سلندر قوة 248 حصان وعزم 370 نيوتن متر – قير CVT

أسعار نيسان التيما 2020:

83,740 ريال: S 2.5

92,740 ريال: 2.5 سبورت

95,740 ريال: 2.5 SV

112,740 ريال: SL 2.5

112,215 ريال: SV 2.0T

126,915 ريال: SL 2.0T

– متاح حالياً عرض استرجاع نقدي 4,000 ريال على جميع الفئات

Advertisements

يذكر بأن التيما تتبنى لغة تصميم V-Motion التي نراها في الشبك الأمامي على شكل حرف V، مصابيح أمامية جريئة، خطوط حادة بأنحاء الهيكلة، بينما المصابيح الخلفية LED تمتد إلى الجوانب.

وتأتي مقصورة نيسان التيما 2019 بتصميم أنيقة ومساحة رحبة، حيث تتوفر بها مقاعدة جديدة، مقود رياضي ثلاثي الشكل، عدادات قياسات 7 بوصة، شاشة 8 بوصة للمعلومات الترفيهية، مع توفير مجموعة تقنيات للأمان ومساعدة السائق والركاب.