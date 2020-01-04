تغييرات جذرية تنتظر شيفروليه سيلفرادو وجمس سييرا 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تقترب سيارات البيك آب كاملة الحجم من الحصول على تغيير كبير، حيث تقوم شركات صناعة السيارات بالعمل على نسخ هجينة وهجينة بالقابس من سياراتها، فعلى سبيل المثال، ستكشف فورد عن F-150 هجينة كما نعلم الآن أن شركة فورد تقوم بالفعل بتطوير واختبار نسخة كهربائية بالكامل، لذا، فمنافسي فورد مثل جنرال موتورز ورام ليس لديهم خيار سوى فعل الشيء ذاته، وهذا ما تخطط جنرال موتورز لفعله الآن بالفعل.

كشفت مصادر لم تذكر اسمها أن شيفروليه وجمس تعملان على سيلفرادو وسييرا 2021 مع بعض المزايا الجديدة مثل نظام التعليق الخلفي المستقل، وليس ذلك فحسب، بل ستقوم بكهربة طرازاتها أيضاً، حيث يقال أن مهندسي جنرال موتورز مشغولون في تطوير بيك آب كهربائية تستند على منصة مستمدة من T1 سيطلق عليها اسم BT1، وفي الوقت نفسه، فإن استخدام نظام التعليق الجديد يجلب العديد من التحسينات الأخرى مثل تحسين تجربة القيادة والتعامل، وزيادة مناسبة السيارات في الطرق الوعرة.

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وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك بعض العيوب، مثل زيادة الوزن بفضل حزمة البطارية الثقيلة، وارتفاع تكاليف التصنيع والصيانة، وانخفاض الحمولة والسحب، والجدير بالذكر أن سييرا وسيلفرادو ستكون أول من تستخدم منصة BT1 ويتبعها بعد ذلك بالتأكيد كل من تاهو وسوبربان ويوكون ويوكون XL وكاديلاك اسكاليد، كما يمكن أن تستخدمها علامة هامر التي سيتم احيائها حسب الشائعات المنتشرة.

في النهاية، ليس هناك شك في أن كهربة السيارات ستصل إلى سيارات البيك آب والـ SUV، وسيكون التحدي الكبير لشركة جنرال موتورز هو جعل هذه السيارات مساوية في القوة والأداء للإصدارات الحالية وإقناع الملايين من العملاء بالحصول عليها.