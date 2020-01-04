“بالفيديو” صراع شد الحبل بين تويوتا تاكوما TRD برو وجيب جلاديتور روبيكون

الخليج ٣٦٥ نت – اشتهرت صراعات شد الحبل بين سيارات البيك اب والـ SUV مؤخرا، خاصة بعد الفيديو الترويجي المثير للجدل لتيسلا لصراع مماثل بين سايبرتراك وفورد F-150 العام الماضي.

نظريا، صراع شد الحبل هو منافسة لمعرفة أي السيارتين أقوى، ولكن في الواقع توجد عدة عوامل مهمة أخرى قد تحسم الصراع، مثل حجم الإطارات والوزن وعزم الدوران وغيرهم.. ما يعني أنه من الصعب فعلا وضع منافسة عادلة بين طرفين.

في الفيديو المرفق سترون منافسة بين تويوتا تاكوما TRD برو موديل 2020 وجيب جلادياتور روبيكون 2020، كلاهما من أفضل سيارات البيك اب في التعامل مع التضاريس الوعرة في السوق حاليا.

النتيجة في الواقع مثيرة للاهتمام مع رفض كلا السيارتين التراجع .. تعادل نادر!