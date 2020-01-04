الخليج ٣٦٥ نت – اشتهرت صراعات شد الحبل بين سيارات البيك اب والـ SUV مؤخرا، خاصة بعد الفيديو الترويجي المثير للجدل لتيسلا لصراع مماثل بين سايبرتراك وفورد F-150 العام الماضي.
نظريا، صراع شد الحبل هو منافسة لمعرفة أي السيارتين أقوى، ولكن في الواقع توجد عدة عوامل مهمة أخرى قد تحسم الصراع، مثل حجم الإطارات والوزن وعزم الدوران وغيرهم.. ما يعني أنه من الصعب فعلا وضع منافسة عادلة بين طرفين.
في الفيديو المرفق سترون منافسة بين تويوتا تاكوما TRD برو موديل 2020 وجيب جلادياتور روبيكون 2020، كلاهما من أفضل سيارات البيك اب في التعامل مع التضاريس الوعرة في السوق حاليا.
النتيجة في الواقع مثيرة للاهتمام مع رفض كلا السيارتين التراجع .. تعادل نادر!
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” صراع شد الحبل بين تويوتا تاكوما TRD برو وجيب جلاديتور روبيكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.