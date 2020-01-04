بالأرقام.. تراجع قياسي لمبيعات تويوتا في أمريكا

السبت 4 يناير 2020

سجلت شركة تويوتا اليابانية للسيارات مبيعات في السوق الأمريكية خالفت متوسط توقعات المحللين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، الجمعة.



وتراجعت مبيعات تويوتا في السوق الأمريكية، الشهر الماضي، بنسبة 6.1% مقارنة مع تراجع بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بينما كانت تشير التوقعات إلى زيادة المبيعات بنسبة 0.8%.

وقالت تويوتا موتور، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إنها تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار، بعد أن فاقت نتائج الأعمال الفصلية لأكبر شركة صناعة سيارات يابانية التوقعات بفضل ارتفاع مبيعاتها في أنحاء العالم وتحسن الأداء في أمريكا الشمالية.

وزادت الأرباح التشغيلية للشركة 14% إلى 662.3 مليار ين (6.1 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر/أيلول 2019، لتحقق تويوتا أفضل أداء في ربع ثانٍ منذ 2015.

وتظهر بيانات رفينيتيف أن الأرباح تفوق متوسط التوقعات البالغ 592.3 مليار ين على أساس تقديرات 9 محللين.

وباعت الشركة 2.75 مليون سيارة في أنحاء العالم، ارتفاعاً من 2.18 مليون قبل عام.

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وارتفعت مبيعات الشركة في أمريكا الشمالية، أكبر أسواقها، 5.6% بينما صعدت المبيعات في آسيا 3.4%.

وزادت الأرباح التشغيلية في أمريكا الشمالية، التي كانت نقطة مظلمة لتويوتا على مدى العامين الأخيرين، لأكثر من مثليها بدعم من تراجع تخفيضات الأسعار.

وقالت تويوتا إنها ستعيد شراء أسهم عادية بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دولار أو ما يعادل 34 مليون سهم بنهاية مارس/آذار المقبل.

وانضمت تويوتا إلى تيسلا للسيارات الكهربائية وفورد موتور وفولكسفاجن في تحقيق نتائج أفضل من التوقعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، رغم ضعف مبيعات السيارات في مختلف أنحاء العالم.

وأسهمت إجراءات خفض النفقات في تحقيق تويوتا نتائج تفوق توقعات المحللين رغم استثماراتها الضخمة لمواجهة تحول صناعة السيارات العالمية نحو السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وأشارت تويوتا إلى أن جزءاً من أرباحها جاء بفضل تغيير أسلوب حساب معدل الإهلاك، وهو ما وفر نحو 80.6 مليار ين خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020.