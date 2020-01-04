بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بي ام دبليو الفئة السابعة الجيل القادم في صور تجسسية بشكل مألوف لاستمرارها مع جسد الموديل الحالي، ولكن التمويهات تخفي بعض التحديثات الهامة.

التمويهات مركزة على المصابيح الأمامية والخلفية، ويعني ذلك تصميم جديد كما قد نرى تقنية إضاءة جديدة للسيدان الأعلى في المجال، وفي الداخل وضعت الشركة قماش على الكونسول الأوسط، ما يعني في الغالب تحديثات لشاشة المعلومات الترفيهية، بينما يبدو باقي المقصورة كما هو.

وقد أشارت صور تجسسية مسبقة أن بي ام دبليو تعمل بالفعل على نسخة كهربائية بالكامل للسيدان الفاخرة، وبالنسبة للنسخ الأخرى فتوقعوا انخفاض أحجام المحركات، مع تخطيط بي ام دبليو لوقف محرك V12 في الجيل القادم من السيارات، كما أشارت تقارير إلى احتمالية وقف إنتاج محركات الديزل ستة سلندر بتيربو رباعي.

من المتوقع توقف إنتاج بي ام دبليو الفئة السابعة الحالية في منتصف 2022، ما يعني تدشين الجيل الجديد في نفس العام كموديل 2023.